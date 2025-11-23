Dpto. Colón: Una menor sufrió grave traumatismo de cráneo tras ser embestida por un auto que iban jóvenes de San Justo

Personal de Comisaría San José departamento Colón, intervino este domingo, alrededor de las 13:45, en un siniestro vial ocurrido en la intersección de acceso Bastián y Güemes.

El hecho involucró a un automóvil Volkswagen Senda, color rojo, conducido por un joven de 19 años, quien se trasladaba junto a una chica de 21, ambos oriundos de San Justo, departamento Uruguay.

El vehículo impactó a una bicicleta marca Bohemia, rodado 26, color turquesa, conducida por una menor de 15 años, turista alojada con su familia en San José y oriunda de la provincia de Buenos Aires.

Según las primeras actuaciones, el automóvil circulaba por acceso Bastián en sentido oeste–este cuando, por razones que se tratan de establecer, colisionó con el rodado menor, impactando la parte lateral derecha del vehículo.

La adolescente sufrió lesiones y fue trasladada inicialmente al nosocomio local, para luego ser derivada al hospital San Benjamín de Colón. Se aguarda el diagnóstico definitivo, aunque trascendió que presentaba un grave traumatismo de cráneo.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica. La fiscalía en turno dispuso la intervención de las áreas competentes, además de la descarga de cámaras de seguridad para determinar con precisión la mecánica del hecho.

Al conductor del automóvil se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Asimismo, fue trasladado para su correcta identificación, en el marco de las actuaciones correspondientes.

Intervinieron en el lugar, personal de Comisaria San José, Unidad de Rescate Urbano, Mecánico Policial, Inspección Municipal, Policía Científica.

