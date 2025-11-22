Agmer: en alerta por la privatización nacional y el ajuste en Entre Ríos

El Gobierno trabaja en un proyecto de ley de libertad educativa que define como “el derecho de toda persona a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos, con sujeción al orden jurídico y al respeto de los derechos fundamentales”, informó el diario La Nación.

De aprobarse así en el Congreso, esta iniciativa derogaría la actual Ley de Educación Nacional (N°26.206), que rige desde 2006. Pese a que se focaliza en la educación básica –que incluye los niveles inicial, primario y secundario–, la iniciativa también toca normativas universitarias.

La propuesta, presentada en el Consejo de Mayo, habilita el homeschooling, la publicación de las evaluaciones de las instituciones y cambios en el financiamiento, entre otros puntos. Transfiere a las familias un mayor poder de decisión para elegir la oferta educativa para sus hijos, las describe en el primer artículo como “el agente natural y primario de la educación de los hijos”. A su vez, redefine al sistema educativo nacional como “el conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado”.

Ante esa posibilidad, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) alertó “por el contexto provincial que rodea la avanzada política privatizadora contra la educación pública”.

“En las últimas semanas hemos tomado conocimiento del borrador filtrado intencionadamente a la prensa para comenzar a instalar un nuevo proyecto de reforma educativa en el orden nacional, que entre otras cosas busca fragmentar aún más el sistema educativo en nombre de una tergiversada ´libertad´, liquidar la estabilidad laboral y la huelga docente como derecho, eliminar todo financiamiento educativo para privatizar la educación como bien social y derecho humano, y hasta relativizar la laicidad como principio de la educación pública. Nuestra Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) se ha pronunciado al respecto”, planteó Agmer.

Y agregó al respecto: “Debemos reflexionar que esta nueva avanzada a través de un proyecto que proviene de las élites del poder económico empresarial y sus funcionarios en el gobierno no es nuevo, pero también que se viene gestando a través de discursos que reposicionan ideas que desvalorizan el trabajo docente, atacan los contenidos transversales en la educación pública y procuran denostar todo lo que provenga de lo público, que contenga una noción de saber social y suponga una práctica colectiva de defensa de lo comunitario”.

El gremio de los docentes subrayó que “no es nuevo para nosotros este afán de reforma de estos sectores de poder contra la educación pública. Estuvo presente en las dictaduras y en todos los gobiernos neoliberales en democracias más o menos sesgadas”.

“Alertamos que es urgente poder observar el contexto actual de las políticas públicas que en el orden provincial van en sintonía con la motosierra sobre lo público y sobre todas las herramientas de construcción colectiva que nos hemos dado históricamente las y los trabajadores de la educación organizados sindicalmente y en el conjunto de la docencia -indicó Agmer-. Las avanzadas del gobierno de Frigerio para cerrar cargos, recategorizar escuelas, desfinanciar diversas esferas de la educación pública, como las políticas socioeducativas y la ausencia de estrategias desde el Estado para fortalecer las trayectorias educativas; llevar el mantenimiento de los edificios escolares y las obras de infraestructura escolar a su mínima expresión, el ajuste sobre las licencias por razones de salud y el cercenamiento sobre los espacios institucionales y de las asambleas escolares responden a la misma lógica: ajuste, ataque de los derechos laborales y educativos y avanzar en una dinámica de exclusión con achicamiento voraz de los espacios democráticos en la escuela pública”.

