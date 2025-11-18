Un incendio arrasó un galpón avícola en el que había 38.000 pollos

Un siniestro destruyó por completo un galpón avícola ubicado sobre la ruta 127 en el ingreso a Federal. Según se pudo saber, había unos 38.000 pollitos BB.
Un incendio de grandes proporciones destruyó este mediodía un galpón con pollos perteneciente a la empresa EFS Agro, ubicada en el kilómetro 166 de la Ruta Nacional 127, en el ingreso a Federal. El episodio ocurrió alrededor de las 12:20, cuando personal policial observó una densa cortina de humo en la zona y se dirigió al lugar para verificar la situación.
Al arribar, constataron que el galpón número tres, de 15 por 150 metros, se encontraba completamente consumido por las llamas, constatándose la pérdida total de 38.000 pollitos BB, según confirmaron fuentes policiales.
En el sitio, los efectivos entrevistaron al encargado, de apellido Cardozo, quien indicó que el incendio “aparentemente se originó por un desperfecto eléctrico en el galpón”. De todos modos, las causas deberán ser determinadas con precisión mediante las pericias correspondientes.
El fuego causó únicamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas. Las pérdidas materiales «son millonarias».
Trabajo de bomberos y personal policial
Dotaciones de Bomberos Voluntarios de Federal y Sauce de Luna trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar la propagación del fuego hacia otras instalaciones del predio. Las tareas demandaron varios minutos debido al colapso estructural del galpón siniestrado.
El oficial principal Daniel Farías, segundo jefe de la comisaría de Sauce de Luna, confirmó que las dotaciones de bomberos “terminaron los trabajos y están en la etapa de enfriamiento”.
Crédito: Elonce