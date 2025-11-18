En la provincia se acaba la plantación de arroz sobre 59.000 hectáreas

Desde la Bolsa de Cereales reportan que la siembra de arroz en Entre Ríos alcanzó el 94% del total estimado para esta campaña, que abarca unas 59.000 hectáreas.

La combinación de la falta de lluvias al inicio del período de siembra y las bajas temperaturas registradas durante octubre afectó la emergencia del cultivo, generando nacimientos desparejos en gran parte del área implantada.

Las precipitaciones de las últimas semanas favorecieron la emergencia de las plantas, aunque las diferencias en el desarrollo persisten y, en algunos casos, se evalúa la posibilidad de resembrar ciertos lotes.

Además, dificultades en el control de malezas resistentes, entre ellas el capín.