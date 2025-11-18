Lamentable desenlace: falleció la beba de 9 meses accidentada al caer de una moto en que viajaban 4 personas

Falleció la beba de nueve meses que permanecía internada en el hospital de Concordia tras ser víctima de accidente de moto sobre la Ruta Nacional 18, en departamento San Salvador.
Falleció la beba de nueve meses que permanecía internada en el hospital de Concordia tras ser víctima de un accidente de moto sobre la Ruta Nacional 18, en departamento San Salvador. El deceso se produjo durante la mañana de este martes y fue confirmado por autoridades del Masvernat, donde se encontrada bajo cuidados médicos.
El fiscal en turno dispuso la autopsia correspondiente a los fines del determinar formas y circunstancias de las heridas que sufrió en el siniestro vial, ocurrido sobre el kilómetro 207 de la Ruta Nacional 18, en un tramo que no se encuentra habilitada al tránsito vehicular.
Se recodará que en el Masvernat, los profesionales constataron que la bebé presentaba un traumatismo grave de cráneo y permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, en un cuadro de extrema gravedad, bajo seguimiento permanente por parte del equipo médico.
Sobre el accidente de moto
Respecto de la mecánica del accidente, se supo que una motocicleta Guerrero Trip gris en la que se trasladaban cuatro personas cayó repentinamente mientras circulaba por el tramo que se encuentra en construcción. El conductor, un hombre de 47 años domiciliado en San Salvador, fue hallado en el lugar y trasladado en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.
Antes de que arribaran los efectivos de la Jefatura Departamental San Salvador, tres personas que viajaban en la moto habían sido llevadas en un vehículo particular al Hospital San Miguel. Se trataba de la hija mayor de edad del conductor, una menor y una bebé de nueve meses, todas con lesiones producto de la caída.
Según indicaron las fuentes, el estado de la bebé generó especial preocupación desde el primer momento por la gravedad del golpe. Los médicos del hospital local dispusieron su derivación urgente al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para estudios de mayor complejidad, pero lamentablemente, este martes, se produjo su deceso.
Los demás ocupantes de la moto fueron evaluados y asistidos por personal de salud por las lesiones sufridas, aunque ninguna de ellas revestía la gravedad del cuadro que presenta la bebé. (Elonce)