Los días sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025 en el Predio del Ferrocarril llega la “2ª EXPO Agroindustrial, Educativa, Emprendedora y Comercial” de Caseros.

Acompañanos a conocer lo mejor del sector productivo y las últimas innovaciones de la industria con la siguiente programación:

Exposiciones abiertas el sábado 13 a partir de las 17:00 horas y el domingo 14 de 9:30 a 11:30 horas y desde las 17 horas con:

– Stands de la Industria Agrícola, Avícola, Ganadera, Comercial y Educativa.

– Charlas

– Emprendimientos

– Artesanos

– Patio de comidas

– Presentaciones Artísticas.

Y los shows en vivo de:

Sábado 13: Lautaro Turano, Don César, Capelina y EME Cumbia.

Domingo 14: Itay, Dúo Caminos y La sin nombre Band.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Acompaña: Dirección de Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos – Organiza: Municipalidad de Caseros

Artesanos y emprendedores

Durante los próximos días los artesanos y emprendedores que hayan sido seleccionados para ser parte de la Expo estarán recibiendo la confirmación de participación vía mail.

