Se vivió una nueva “Noche de los Museos Entrerrianos” en el Museo de la Estación Caseros

El pasado viernes 14 de noviembre el Museo de la Estación Caseros fue parte de una nueva edición de la “Noche de los Museos Entrerrianos”, organizada por el Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Provincial de Cultura.

En esta propuesta, que unió arte, creatividad y encuentro, el Museo de la Estación presentó la Muestra “Convergencias: entre relieves y píxeles”, con obras de Fotografía de Facundo Dropci y de Arte Francés de Rocío Fleitas.

Durante la exposición, la alumna del Taller Municipal de Arte Francés, Marcela González, realizó en vivo el proceso de armado de un cuadro en 3D, explicando el paso a paso para poder lograr esta técnica.

La actividad “Noche los Museos Entrerrianos” contó con la participación de más de 120 instituciones de toda la provincia.

Comparte esto: Twitter

Facebook

