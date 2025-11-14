Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día Lunes 17 de Noviembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo. Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda”. 1ra Categoría. En reemplazo de MONTAÑANA, Leonardo Nahuel. Licencia 12B, Hasta 08/12/25. Turno mañana, 2°grado, de 7.30 a 12.30hs.1°LLAMADO

MAESTRA DE SECCIÓN NIVEL INICIAL

Maestra de Sección de Nivel Inicial. Escuela N°38 «Roque Saez Peña». En reemplazo de DIAZ Mariana. Licencia Articulo 16Q. Hasta el 12/12/25. Sala 3 años. Turno tarde. 1°LLAMADO

EDUCACIÓN FISICA

Maestro de Educación Física, Escuela N°85 “Victoriano Montes”. 4ta categoría. En Reemplazo de GRADIZUELA, Virginia. Licencia Articulo 16 q. Hasta el 11/12/ 25. martes y jueves 8 a 12hs comparte con Escuela N°109 “J.J. Millán”. Lunes 8 a 12hs, Escuela n°54 “Alcidez D Orbiny”. Pu miércoles 7, 30 a 9y 30hs. Escuela N°14 “3 de Febrero” PU. 1°LLAMADO