Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Concurso miercoles 12 de noviembre del 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día Miércoles 12 de Noviembre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
DIRECTOR PU
Director de PU, Escuela N°18 “Gral Justo José de Urquiza”, PU Colonia Quinta Ebsache de Mayo. En reemplazo de D’Angelo, Edith Lorena, Licencia Articulo 14 hasta 03/12/2025, turno mañana de 7 a 12 hs, plurigrado. 1°LLAMADO
Director PU, Escuela N° 37 «Misia Clementina». Desfavorable- Colonia «Las Moscas». En reemplazo de SAMIZ, Alejandra Rosana. Licencia Artículo 12A. Hasta el 17/10/25. Turno Rotativo, de 11hs a 16 hs. 2° LLAMADO
MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA
Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N °110 “Benjamín Victorica”. 2 da categoría. Urbana. En reemplazo de CAIRE Nancy. Licencia Articulo 12 C, hasta 17/11/2025. 6to grado. horario de 8:30 a 16hs. 4° LLAMADO
Maestro de Ciclo Jornada Completa, Escuela N ° 110 “Gral. Dr. Benjamín Victorica”. 2da categoría JC urbana, En reemplazo de ALBORNOZ Mónica. Licencia Articulo 12 A hasta 02/12/2025. Jornada Completa. 6to grado, de 8:30 a 16:00. 3°LLAMADO
MAESTRO DE CICLO
Maestro de Ciclo, Escuela N °11 “18 de Octubre”. 4ta categoría NINA, rural Ruta Provincial 24, localidad de San Justo. En reemplazo de GATTI, María Elena. Licencia Articulo 12 B, hasta 28/11/2025. Turno Mañana, 4to grado, de 8:30 a 12:30. 3°LLAMADO.
Maestro de grado Escuela N° 16 ““Bernardino Rivadavia”, 4ª Categoría, San Cipriano. En reemplazo de TOURNOUD, Nadia María del Lourdes. Licencia Artículo 14º, hasta 24/11/2025. Plurigrado, 3º y 4º grado. Turno Mañana. 1° LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N° 28 “Pte. Hipólito Yrigoyen», 3ª Categoría, Colonia Elía. En reemplazo de THEA, Carla. Licencia Articulo 16 U hasta 06/12/2025. 4to grado. Turno Mañana, de 7 a 12 hs.1°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°31 “Martin Fierro”. 4ta categoría. En reemplazo de CAMPI, Graciela. Licencia Articulo 12 A hasta 18/11/25. 4to Grado, 5to Grado. Turno Mañana. 9°LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N° 91 “La Pampa”, 2ª categoría, Basavilbaso. Favorable. En reemplazo de DUARTE, María Alejandra. Licencia Articulo 16 U. Hasta 06/12/2025. Turno Mañana, 5to grado, de 7 a 12 hs. 1°LLAMADO.
Maestro de Ciclo, Escuela N ° 113 Maestro Julio César Soto, 2da categoría urbana NINA –NEP. En reemplazo de ROMERO Silvia Andrea. Licencia Articulo 16 U, cargo abierto. Turno Tarde, 3er grado, de 17 a 18hs. (Hora NEP). 2°LLAMADO
MAESTRO DE SECCIÓN DE NIVEL INCIAL
Maestra de Sección. Jardín Materno Infantil «Pueblo Nuevo». En reemplazo de VALLEJO, Gisela Analia. Licencia Articulo 13. Hasta el17/12/25. Sala 1 y 2 años. Turno Mañana.
MAESTRO DE EDUCACIÓN ARTISTICA
Maestro de Artes Visuales. Escuela N°83 “Mesopotamia Argentina”, en reemplazo de IMPINI Vivíana. Licencia articulo 12 B, hasta el 21/11/25 Lunes de 13:15 a 17:15; Jueves de 14:05 a 17:15. Comparte con Escuela N°2: Miércoles de 13 a 17; Jueves de 13 a 13:40 y Viernes de 13 a 17. 5° LLAMADO
Maestro de Artes Visuales. Escuela N° 93 “Santiago del Estero”. 2da categoría. Zona favorable. En reemplazo de RODRIGUEZ, Rita. Licencia Articulo 14, hasta el 2/12/2025. Turno Rotativo. De 1ro a 6ro Grado. 3°LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN TECNOLOGICA
Maestro de Educación Tecnológica. Escuela N° 22 “Gobernador Urquiza” San Marcial ARU. 3ra Categoria. En reemplazo de GREGORI, Florencia. Licencia Articulo 12 A. Hasta el 18/11/ 25. Lunes y miércoles de 8 a 12hs comparte con Escuela N° 25 “Gral. San Martin” 4ta cat. Las Moscas, martes de 8 a 12 hs. Día jueves horario rotativo entre ambas instituciones. (8 a 12 hs).4° LLAMADO
Maestro de Educación Tecnológica. Escuela N° 92 “Tucumán” 1ra categoria. En reemplazo de DUCHE, Valeria Andrea. Licencia Articulo 12. Hasta el 20/11/2025. Turno Tarde. De 1° a 6° grado. 1°LLAMADO.
DIRECTOR DE PU
Director PU- Escuela N° 70 «Ricardo Palma». ARU- Colonia Nueva Montevideo. Basavilbaso. En reemplazo de HUCK, Marisol Natali. Licencia Articulo 12 A. Hasta el 20/11/25.-T. M. 7:20 hs a 12:20 hs.
NIVEL INICIAL
Maestra de Sección de Nivel Inicial. Escuela N°2 “J.J. Viamonte». En reemplazo de GAZZANIGA María del Lujan. Licencia Artículo 12A. Hasta el 19/11/25. Sala de 3 y 4 años. Turno tarde.