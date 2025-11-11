Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, secuestran moto e inician causa judicial contra joven por maniobras peligrosas en la vía pública

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de las investigaciones por conductas que atentan contra la seguridad vial y el orden público, la Jefatura Departamental Uruguay llevó a cabo en la mañana de hoy un allanamiento con resultado positivo, logrando el secuestro de un motovehículo vinculado a maniobras peligrosas.

El procedimiento se enmarca en la infracción al Artículo 193 bis del Código Penal Argentino. Este artículo sanciona a quien participe en carreras de velocidad o destreza vehicular sin autorización, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, una conducta que se tipifica como «conducción temeraria».

La diligencia se ejecutó en una vivienda del Barrio 104 Viviendas, arrojando el siguiente resultado positivo:

Motocicleta Secuestrada: Una Honda CB 250, de color blanco, la cual se encontraba sin cachas.

El principal implicado, un joven de 23 años, fue trasladado para su correcta identificación y notificado de la causa judicial que pesa en su contra.

En el operativo participaron de manera coordinada el Jefe de la División Operaciones y Seguridad, la División Investigaciones, personal de Comisaría Primera, la Guardia Especial y Policía Científica.

Comparte esto: Twitter

Facebook

