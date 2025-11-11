Se declaró de interés el libro «Vida cotidiana y dictadura», editado por la UADER

Declarado de Interés Legislativo y Cultural, por una iniciativa del diputado José María Kramer, el libro “Vida cotidiana y dictadura”, de María del Rosario Badano y María Virginia Pisarello, surge de una investigación realizada por la UADER, en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Badano dialogó con Radio Diputados para comentar sobre el trabajo recientemente publicado.

El libro es el resultado de un proceso de investigación colectiva que condensa, a través de archivos documentales, fuentes y testimonios, huellas de lo que fue la última dictadura cívico militar y cómo se vivió en la provincia en la cotidianeidad de los ciudadanos. El trabajo fue recopilado por María del Rosario Badano y María Virginia Pisarello. “Este libro aborda relatos indispensables para comprender la historia entrerriana reciente y sostiene la necesidad de su presencia en las aulas universitarias, como ejercicio de memoria”, explicó Badano en diálogo con Radio Diputados.

Al referirse a la investigación que antecedió a la publicación, la entrevistada destacó la tarea de búsqueda y registro lograda desde la universidad pública. “Configuraciones de la vida cotidiana durante la dictadura, fue un proyecto de investigación desarrollado en las ciudades entrerrianas de Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, entre 2016 y 2020; esto nos permitió contar con las huellas y memorias de muchas personas que se consideran a sí mismas como apolíticas, es decir sin ninguna militancia ni compromiso político y que tiene su propia concepción y sentimiento de esos días de dictadura”, describió.

Badano agregó que es posible acceder a la publicación a través del sitio digital de la Editorial universitaria: https://editorial.uader.edu.ar

