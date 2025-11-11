Se allanó una cárcel entrerriana en relación a millonaria estafa

De acuerdo con lo que se pudo saber, el personal policial llevó adelante tareas investigativas para establecer quién sería la persona que habría realizado una estafa.

Cabe recordar que se trata de la compra que se le realizó a un comerciante, luego de abonarle con un comprobante de pago falso la suma de 4.571.000 pesos por más de 400 botellas de bebidas alcohólicas, que se entregaron el pasado 5 de noviembre en un domicilio de calle Giuliani.

Ese mismo día resultó aprehendida una mujer mayor de edad luego de que se le allanara su domicilio y se recuperara la totalidad de la mercadería.

En esta oportunidad, el lunes se realizó un allanamiento en la Unidad Penal N° 3, precisamente en el Pabellón 3, y se efectuó el secuestro de un celular en funcionamiento para ser analizado. DRU