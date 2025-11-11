Se allanó una cárcel entrerriana en relación a millonaria estafa

Se allanó la cárcel de Concordia por una estafa con centenares de botellas alcohólicas
La investigación de la policía dio con el celular desde el que se habría realizado la compra de más de 400 botellas de bebidas alcohólicas a través de un comprobante falso de Mercado Pago.
De acuerdo con lo que se pudo saber, el personal policial llevó adelante tareas investigativas para establecer quién sería la persona que habría realizado una estafa.
Cabe recordar que se trata de la compra que se le realizó a un comerciante, luego de abonarle con un comprobante de pago falso la suma de 4.571.000 pesos por más de 400 botellas de bebidas alcohólicas, que se entregaron el pasado 5 de noviembre en un domicilio de calle Giuliani.
Ese mismo día resultó aprehendida una mujer mayor de edad luego de que se le allanara su domicilio y se recuperara la totalidad de la mercadería.
En esta oportunidad, el lunes se realizó un allanamiento en la Unidad Penal N° 3, precisamente en el Pabellón 3, y se efectuó el secuestro de un celular en funcionamiento para ser analizado. DRU