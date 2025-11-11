Confirmaron un caso de tos convulsa en Entre Ríos: cómo detectar los síntomas

El Ministerio de Salud de Entre Ríos reforzó la vigilancia ante el incremento de casos de tos convulsa en Argentina. La cartera sanitaria emitió un documento para los equipos de salud, instando a intensificar la detección y fortalecer la vacunación, tras confirmarse un caso en la provincia.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Epidemiología, emitió una alerta sanitaria para intensificar la vigilancia de la tos convulsa -también conocida como tos ferina o coqueluche-, luego del aumento de casos registrado a nivel nacional y la confirmación de un caso en la provincia.
Según el Boletín Epidemiológico Nacional N° 778, entre enero y mediados de octubre de 2025 se confirmaron 333 casos en 17 jurisdicciones del país, de los cuales 260 correspondieron a la Región Centro. Las mayores cifras se registraron en la provincia de Buenos Aires (167 casos) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (50 casos), además de un brote en curso en Tierra del Fuego.
Vigilancia y detección temprana
Ante esta situación, el Ministerio entrerriano instó a los equipos de salud a fortalecer la detección oportuna de casos sospechosos, disminuir la transmisión y monitorear el impacto de las estrategias de vacunación.
El documento oficial establece que deben considerarse casos sospechosos los siguientes:
-En menores de 6 meses: infecciones respiratorias agudas con apnea, cianosis, estridor inspiratorio, vómitos tras la tos o tos repentina e incontrolable.
-En niños de 6 meses a 11 años: tos persistente durante 14 días o más, con alguno de los síntomas mencionados.
-En mayores de 11 años: tos prolongada sin causa aparente.
También se debe incluir la sospecha de trabajadores de la salud, independientemente de la edad o del antecedente vacunal.
Ante la sospecha, se recomienda la toma de muestras clínicas mediante aspirado o hisopado nasofaríngeo para confirmar el diagnóstico.
Prevención: la vacunación como principal medida
La cartera sanitaria recordó que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad.
El esquema de inmunización es el siguiente:
-Lactantes: tres dosis a los 2, 4 y 6 meses (vacuna quíntuple celular).
-Refuerzos: entre los 15 y 18 meses y a los 5 o 6 años (triple bacteriana celular).
-Adolescentes: refuerzo a los 11 años (triple bacteriana acelular).
-Embarazadas: una dosis de triple bacteriana acelular en cada embarazo.
-Personal de salud: una dosis de refuerzo cada cinco años si está en contacto con menores de un año.
Las autoridades sanitarias indicaron que la vacuna presenta una eficacia del 80% en personas que recibieron al menos cuatro dosis, ofreciendo una alta protección contra las formas graves de la enfermedad.
Tratamiento y medidas de control
El Ministerio recomendó iniciar tratamiento en todos los casos sospechosos, incluso cuando los síntomas sean leves, con el fin de reducir la transmisión y prevenir infecciones secundarias.
La tos convulsa es una enfermedad respiratoria aguda que afecta principalmente a lactantes y niños pequeños, y puede derivar en complicaciones graves si no se trata de manera oportuna.
En Entre Ríos, los equipos de salud fueron instruidos para mantener una vigilancia activa y reforzar la comunicación con los servicios hospitalarios y laboratorios de referencia, en el marco de la estrategia nacional para contener el avance de la enfermedad. (Elonce)