Quini 6 de más de $22.000.000 en Entre Ríos: en qué localidades se jugaron las boletas ganadoras

Apostadores de Colón y Gualeguaychú acertaron los números de la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se llevaron más de $22 millones cada uno. IAFAS confirmó que fueron dos de los 15 ganadores del sorteo del domingo.
La fortuna volvió a sonreírle a la provincia. Este domingo, dos apostadores entrerrianos, de las ciudades de Colón y Gualeguaychú, resultaron ganadores del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale, llevándose un premio individual de $22.027.950 cada uno.
Así lo confirmó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce, luego del sorteo realizado por la Lotería de Santa Fe. Los números favorecidos fueron 40, 33, 17, 30, 41 y 37. En total, 15 personas de distintas provincias acertaron la combinación ganadora y se repartieron el pozo acumulado.
Pozos millonarios vacantes
Pese a los premios en la categoría Siempre Sale, los grandes pozos del Quini 6 no tuvieron ganadores este domingo. Según confirmaron desde la Lotería de Santa Fe, el próximo sorteo pondrá en juego un monto récord de $10.100 millones.
En el Tradicional, salieron los números 05, 09, 26, 02, 28 y 45, sin ganadores con seis aciertos. Este pozo acumula $828.530.010 para el próximo sorteo.
En la modalidad La Segunda, los números favorecidos fueron 17, 22, 26, 05, 18 y 21, y tampoco hubo ganadores, por lo que el premio se elevó a $2.221.354.454.
Por su parte, en la Revancha, la combinación 25, 04, 03, 15, 01 y 31 no registró aciertos, dejando un pozo acumulado de $5.823.231.021.
Más de 2.400 ganadores en el pozo extra
En tanto, el pozo extra del Quini 6 benefició a 2.492 apostadores que obtuvieron seis aciertos y cobrarán $52.125,10 cada uno. (Elonce)