Concepción del Uruguay: Cayeron de la motociclista y se dieron a la fuga, abandonando el rodado que tenía irregularidades

Según se confirmó a Génesis24, un operativo que involucró a la Comisaría Primera, la Guardia Especial (GEPER) y la Sección Motorizada resultó en el secuestro de una motocicleta que fue abandonada por sus ocupantes, quienes cayeron y se dieron a la fuga.

El hecho se registró a las 17:50 horas, cuando la policía acudió al lugar tras ser alertada de que dos hombres que viajaban en una motocicleta habían sufrido una caída y huyeron de inmediato a pie, dejando el rodado abandonado.

La motocicleta, marca Zanella, color rojo y negro, fue identificada por la patente colocada, pero la inspección de la policía científica reveló irregularidades graves:

El número de motor y el número de cuadro NO coincidían con el dominio colocado en el rodado.

De las averiguaciones realizadas se pudo establecer que el conductor era un hombre de 43 años y que iba acompañado por otro masculino.

Posteriormente, el personal policial logró identificar a ambos involucrados. Por disposición del fiscal Dr. Juan Pablo Gile, se procedió al formal secuestro de la motocicleta, iniciándose una causa para establecer la verdadera propiedad y procedencia del rodado.

Ambos sujetos fueron trasladados para su correcta identificación, y finalizadas las diligencias de rigor, recuperaron su libertad supeditados a la causa judicial en curso.

Comparte esto: Twitter

Facebook

