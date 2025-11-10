Concepción del Uruguay: Diversos conflictos familiares culminaron con incidentes y detenidos

Según se confirmó a Génesis24, la policía local debió intervenir en dos incidentes de desorden y conflicto familiar anoche, resultando en la aprehensión de dos sujetos por infringir la Ley Contravencional N° 3815, que sanciona la alteración del orden y el estado de ebriedad en la vía pública.

DESORDEN PÚBLICO Y AGRESIÓN CON PIEDRAS

A las 20:50 horas, personal de Comisaría Primera acudió a calle Celia Torra al 700 por un llamado de desorden. Allí constataron la presencia de un hombre de 28 años en evidente estado de ebriedad, quien se encontraba arrojando piedras contra viviendas vecinas.

Ante la negativa a deponer su actitud, el sujeto fue aprehendido por infracción a los Artículos 41° y 43° de la Ley Contravencional 3815, que refieren a la ebriedad y la alteración del orden.

CONFLICTO FAMILIAR Y AMENAZAS

A las 21:50 horas, el Comando Radioeléctrico intervino en una vivienda de calle Lucilo López por un conflicto familiar. Los damnificados, un hombre de 59 años y una mujer de 57 años (madre del agresor), manifestaron que el joven, de 29 años, se tornó violento, los amenazó de muerte y continuaba alterando el orden con insultos.

El agresor, quien supuestamente presenta problemas de adicciones, intentó huir al ser notificado de las medidas, pero fue reducido a pocos metros y aprehendido por Infracción al Artículo 43° de la Ley 3815 (Alteración del Orden).

