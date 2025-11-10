Autovía Artigas: Tres motoqueros se accidentaron cuando ingresaban a la provincia

Ambos siniestros se produjeron este sábado por la tarde, en las autovías de las rutas 12 y 14 respectivamente, en jurisdicción de Ceibas. Los motociclistas fueron trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú.
El primer siniestro ocurrió a las 12:12 horas en el kilómetro 15 de la Autovía Nacional 14, en sentido Buenos Aires–Entre Ríos. Allí, una motocicleta marca Yamaha 1200 cc -con dos ocupantes bonaerenses- terminó contra el guardarrail en la zona del cantero central de la autovía José Gervasio Artigas.
Los dos ocupantes que iban en el rodado sufrieron lesiones y fueron trasladados en ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas al Hospital Centenario de Gualeguaychú.
Según detallaron los bomberos de Ceibas, la dotación que acudió al lugar lo hizo a bordo del móvil N°24, constatando que los motociclistas ya estaban siendo atendidos por el personal de salud. La policía local intervino posteriormente para retirar el rodado de la calzada.
El segundo accidente
Apenas dos horas después, se produjo otro siniestro similar, pero en la Autovía Nacional 12, kilómetro 160, también en jurisdicción de Ceibas, cuando una motocicleta Qj Motor SRV 300 cc, conducida por un hombre mayor de edad domiciliado en Buenos Aires, volcó por causas que aún se desconocen, según se aclaró a Diario Río Uruguay desde el cuerpo de Bomberos de Ceibas.
Este tercer motociclista viajaba -también- en dirección desde la provincia de Buenos Aires hacia la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y, a causas del accidente, resultó con lesiones que motivaron su traslado al mismo hospital por una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas. De acuerdo al parte oficial, el rodado terminó en el cantero central tras golpear contra el guardarrail. Una dotación de bomberos volvió a intervenir en el lugar y finalizó su tarea a las 14:55 horas.
En ambos casos, las causas de los vuelcos se encuentran en investigación, aunque no se registraron otros vehículos involucrados. Los servicios de emergencia destacaron que los hechos ocurrieron con escasas horas de diferencia y en puntos cercanos al ingreso sur de la provincia de Entre Ríos. DRU