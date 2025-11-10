Concepción del Uruguay: Automóvil sufrió daños totales tras incendiarse esta madrugada

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo saber, siendo las 02:40 horas de esta madrugada, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue alertado por el Comando Radioeléctrico sobre un incendio vehicular en Isaías Torres y Pablo Sceliga.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación y al arribo se realizó perímetro de seguridad.

Allí se observó que se trataba de un auto marca Peugeot, que ya se encontraba generalizado.

Los Bomberos Voluntarios procedieron a trabajar rápidamente con línea devanadera para sofocar las llamas hasta su extinción total.

En el lugar se hicieron presentes móviles policiales. Las causas del incendio serán determinadas por peritos.

