Concepción del Uruguay: Automóvil sufrió daños totales tras incendiarse esta madrugada

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo saber, siendo las 02:40 horas de esta madrugada, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue alertado por el Comando Radioeléctrico sobre un incendio vehicular en Isaías Torres y Pablo Sceliga.
Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación y al arribo se realizó perímetro de seguridad.
Allí se observó que se trataba de un auto marca Peugeot, que ya se encontraba generalizado.
Los Bomberos Voluntarios procedieron a trabajar rápidamente con línea devanadera para sofocar las llamas hasta su extinción total.
En el lugar se hicieron presentes móviles policiales. Las causas del incendio serán determinadas por peritos.