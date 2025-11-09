Rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: cuando llegarían y a qué departamentos afectaría

Según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), está vigente una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos en el comienzo de la semana. Se prevé “actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”.
Serán un total de siete departamentos los afectados por las fuertes lluvias: Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay.
El fenómeno se espera recién para la noche del martes, indica el informe, donde se explica que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo”. A su vez, agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.
¿Qué ocurrirá en el resto de la semana?
El pronóstico a corto plazo anticipa un aumento progresivo de las temperaturas para los primeros días de la próxima semana. A partir del lunes y martes, las máximas superarán los 26 °C, alcanzando valores cercanos a los 28 °C.
Según Jalfin, para el miércoles, las temperaturas podrían llegar a los 29 °C, lo que permitirá que el clima se acerque a las condiciones típicas del verano. Este ascenso de las temperaturas traerá consigo días más soleados, con menos probabilidades de precipitaciones y una mayor presencia de cielos despejados.
Fuerte ascenso térmico en la previa al próximo fin de semana
«Del jueves 13 en adelante, una sucesión de sistemas de baja presión desplazándose por el sur de la Patagonia incrementarán fuertemente los vientos en esta región, con periodos de fuerte inestabilidad en la cordillera», indicó Meteored para el resto del país.
«El centro y norte del país tenderá a mostrar una mayor estabilidad en líneas generales, salvo sectores puntuales del extremo norte argentino, en donde persistirían chaparrones y tormentas aisladas», exclamó el meteorólogo Christian Garavaglia. Elonce