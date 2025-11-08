Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un fin de semana sin lluvias y con temperaturas en ascenso

Luego de un viernes lluvioso en gran parte de la región, se espera que el fin de semana el tiempo comience a mejorar con jornadas sin precipitaciones y temperaturas en ascenso.

Para este sábado se anuncia en Paraná una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados, una marca superior a la registrada este viernes. El cielo estará mayormente nublado y algo nublado a lo largo de la jornada.

El domingo se espera mejor tiempo y temperaturas más altas. Ese día la mínima será de 13 grados y la máxima de 26 grados, ambas superiores a la que se pronostica para el día previo.

A partir de allí se esperan días con buen tiempo y sin probabilidad de lluvias.

