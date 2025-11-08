Senado comenzará a debatir la eliminación de las jubilaciones de privilegio en la provincia

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y busca prohibir que funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal sean beneficiarios de esas pensiones una vez finalizada la función. Además prevé regular incompatibilidades y los motivo de caducidad para quienes ya perciben estos beneficios.

Tras un año de la media sanción en la Cámara de Diputados, el próximo jueves la Comisión de Legislación General de Senadores comenzará a analizar el proyecto que deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo apunta a prohibir que funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal sean beneficiarios de esas pensiones una vez finalizada la función, a excepción de las que provengan de la Ley Nº 7849 de Mérito Cultural y Ley Nº 9216 Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

Además, prevé regular incompatibilidades entre las que se menciona la percepción actual o futura de beneficios previsionales o asistenciales, de cualquiera de los regímenes vigentes. Asimismo, la percepción de retribuciones, honorarios, sueldos o dietas provenientes de todo tipo de relación laboral o contractual provenientes del Estado en el orden nacional, provincial, municipal o comunal; excepto las que correspondan al ejercicio de la docencia.

También detalla el motivo de caducidad para quienes ya perciben estos beneficios. En este punto menciona a todos aquellos que reciban condena penal que entren dentro de los ocho tipos de delitos que menciona el proyecto. (APF)