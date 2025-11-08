Intento de homicidio en Entre Ríos: una mujer atacó a su expareja con un cuchillo

Un intento de homicidio en Paraná se registró este sábado al mediodía en calle Segundo Sombra. La agresora fue detenida y el fiscal ordenó el secuestro del arma.
Un intento de homicidio en Paraná ocurrió durante el mediodía de este sábado cuando una mujer ingresó a la vivienda de su expareja en la calle Segundo Sombra y lo atacó con un arma blanca, provocándole una lesión en la clavícula derecha. Personal de la Comisaría Quinta fue alertado y llegó al lugar tras el llamado de vecinos, que habían intervenido para contener a la agresora.
Según el parte policial, el episodio se desarrolló alrededor de las 12:00 y motivó la inmediata intervención de los efectivos. La víctima fue atendida en el lugar y luego se procedió a notificar al fiscal de turno, quien quedó a cargo de las medidas judiciales e instruyó las diligencias correspondientes.
Los testigos señalaron que la mujer se encontraba en evidente estado de alteración, ebriedad y habría consumido estupefacientes y que, antes de la agresión, intentó atacar también a la actual pareja del damnificado, aunque ese segundo ataque no se consumó. La rápida reacción de vecinos y la presencia policial evitaron que la situación empeorara.
Detención, secuestro del arma y medidas judiciales
Al arribar los agentes, la mujer fue demorada y trasladada a la dependencia policial. El fiscal interviniente ordenó la detención preventiva de la sospechosa y el secuestro del cuchillo utilizado en el ataque como prueba material.
Además, solicitó la extracción de sangre a ambos conductores del hecho —la víctima y la imputada— para análisis toxicológicos que permitan determinar si la agresora estaba bajo la influencia de alcohol o estupefacientes al momento del episodio. (Elonce)