Argentina y EEUU discuten acuerdo para exportar acero, aluminio y carne sin aranceles

El Gobierno de Argentina avanza en un acuerdo con EEUU para exportar acero, aluminio y carne sin aranceles, lo que podría formalizarse antes de fin de mes.
El Gobierno argentino mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar un acuerdo comercial que permitirá a Argentina exportar acero, aluminio y carne al mercado norteamericano sin aranceles. Según fuentes diplomáticas, las conversaciones avanzan a buen ritmo, y se espera que el acuerdo se oficialice antes de finales de noviembre. Este entendimiento bilateral busca replicar un esquema similar al firmado en 2018 entre Mauricio Macri y Donald Trump, cuando ambos países acordaron una cuota anual de exportación para acero y aluminio, fijada en cerca de 180.000 toneladas.
En la actualidad, las importaciones de acero y aluminio desde la mayoría de los países están sujetas a un arancel del 50% en Estados Unidos, por lo que la exención de aranceles para Argentina sería un alivio significativo para grandes empresas argentinas como Aluar y Ternium, que dependen en gran medida del mercado estadounidense. Este avance se enmarca dentro de una serie de reformas comerciales que buscan mejorar el acceso de los productos nacionales a mercados clave, especialmente en el sector de metales y productos alimenticios.
Beneficios para la carne argentina y un paquete más amplio
El nuevo acuerdo no solo contemplaría la exención de aranceles para el acero y el aluminio, sino que también incluiría una cuota adicional para las exportaciones de carne argentina a Estados Unidos. Se estableció un acceso preferencial de hasta 80.000 toneladas de carne, lo que representa una oportunidad importante para los productores argentinos en un mercado competitivo como el norteamericano.
El presidente Javier Milei confirmó los avances durante su intervención en el Business Forum de Miami, donde detalló que el acuerdo se comunicará oficialmente a través de un comunicado conjunto con las autoridades estadounidenses a finales de este mes.
La noticia se recibe con optimismo por parte de los sectores productivos locales, que destacan el potencial de este acuerdo para expandir las exportaciones y mejorar la competitividad de productos clave de la economía argentina.