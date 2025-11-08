Falleció Teresita del Carmen Bariffo (Q.E.P.D.)

Falleció en CENTENARIO PROVINCIA DE NEUQUÉN el día 07 noviembre de 2025.- “QUE DIOS Y TUS SERES QUERIDOS TE RECIBAN EN EL CIELO TE VAMOS A LLEVAR SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES” Tus hijos: VERONICA, VALERIA, LUCRECIA, FABRICIA Y ERIC. – Hijos Políticos: MARIO, JAVIER, MAURICIO MIGUEL Y ANA. – Tus nietos: VALERIA, GASTON, IÑAKI, IRUPE, GAEL Y FELIPA. -Sobrinas: ADRIANA Y MONICA. -BISNIETOS y demás familiares participan de su fallecimiento. – “SE AGRADECE UNA ORACION POR SU ETERNO DESCANSO”
ATENCION: PREVISION CASA CEVEY S.R.L ALBERDI 563
