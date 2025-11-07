El niño entrerriano que sufrió graves quemaduras fue dado de alta luego de tres meses de internación

Williams “Willi” Lescano, el niño de Colonia La Llave que había sufrido quemaduras en el 70% de su cuerpo, recibió el alta ambulatoria en el Hospital Garrahan. Su familia expresó su emoción y agradeció al equipo médico.
Tras más de tres meses de internación en el Hospital Garrahan, Williams “Willi” Lescano, el nene de 12 años oriundo de Colonia La Llave (departamento Nogoyá), recibió el alta ambulatoria. Había sufrido graves quemaduras. Su familia comunicó la esperada noticia, con un mensaje de profundo agradecimiento hacia el personal médico y todas las personas que acompañaron el difícil proceso de recuperación.
“Queremos agradecer de todo corazón a todas las personas que han estado a nuestro lado desde el primer minuto, acompañándonos con su apoyo, cariño y fuerza incondicional”, expresaron.
Asimismo, su padre confirmó a Elonce, que el niño «estaba ansioso por salir, se encuentra muy bien está contento».
Tras ello, la familia hizo una mención especial al personal del hospital pediátrico nacional: “Un agradecimiento muy especial va para todo el equipo del Hospital Garrahan, por su profesionalismo, dedicación y compromiso. Gracias por estar siempre, por acompañarnos y por hacer la diferencia día a día”.
Tres meses de internación y múltiples cirugías
El pequeño “Willi” había sido derivado al Hospital Garrahan en julio pasado, luego de sufrir quemaduras en el 70% de su cuerpo al intentar encender una estufa en su vivienda familiar. Desde entonces, atravesó múltiples cirugías e injertos de piel, además de un extenso tratamiento de rehabilitación y seguimiento clínico.
Permaneció bajo cuidados intensivos y había recibido injertos en varias zonas de su cuerpo, especialmente en el brazo derecho y el costado. Con el correr de las semanas, los informes familiares mostraron una evolución favorable, aunque el proceso incluyó infecciones y nuevas intervenciones quirúrgicas.
El regreso a casa y la emoción familiar
Luego de “3 meses y 10 días”, la familia confirmó que Willi fue dado de alta ambulatoria. “Seguirá unos días más en Buenos Aires para sus controles, pero muy pronto lo tendremos nuevamente con nosotros”, señalaron con entusiasmo.
“Gracias a todos por tanto amor y apoyo, no podríamos haberlo hecho sin ustedes”, concluyeron. Elonce