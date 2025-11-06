Concepción del Uruguay: Numerosas actas de infracción y vehículos retenidos tras importante operativo de tránsito

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de este miércoles se efectuó un significativo operativo de tránsito y ordenamiento vehicular se llevó a cabo en la jurisdicción, con la participación coordinada de distintas dependencias policiales y municipales.

​El despliegue estuvo a cargo de personal de la Jefatura Departamental Uruguay, contando con la intervención directa de efectivos de la Comisaría Tercera, Comisaría Primera, la Guardia Especial (GEPER), la Sección Motorizada y el cuerpo de Personal de Tránsito Municipal.

​RESULTADOS DEL CONTROL

​Los controles se enfocaron en la verificación de documentación, elementos de seguridad y el cumplimiento general de la Ley Nacional de Tránsito vigente. Los resultados del operativo son los siguientes:

​Rodados Controlados: Se inspeccionaron un total de 150 vehículos.

​Actas de Infracción: Se labraron 55 actas por diversas faltas a la normativa de tránsito.

​Motovehículos Retenidos: Fueron retenidos 15 motovehículos que presentaban distintas infracciones graves a la ley vigente.

Se destaca importancia de la colaboración interinstitucional para garantizar la seguridad vial y el ordenamiento del flujo vehicular en la ciudad.

​Se anunció que este tipo de operativos conjuntos se intensificarán y se repetirán en distintos puntos de la jurisdicción, con el objetivo de concientizar a los conductores y asegurar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito.

