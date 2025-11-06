Concepción del Uruguay: Allanamiento con secuestro e identificación de contraventor en relación a maniobras peligrosas en la vía pública

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de un operativo continuo para garantizar la seguridad vial y dar respuesta a las denuncias vecinales, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó un allanamiento que resultó positivo en la identificación de uno de los responsables de las maniobras peligrosas en la vía pública.

LA INVESTIGACIÓN Y EL ALLANAMIENTO

El hecho investigado ocurrió la noche del viernes 31 de octubre, cuando varios motociclistas fueron registrados realizando maniobras peligrosas en la zona de Plaza Constitución como tambien la Defensa Norte y Parque La Salamanca.

Tras la recopilación de videos y testimonios, la Fiscalía interviniente solicitó una orden de allanamiento, la cual fue ejecutada hoy a las 08:15 hs. en un domicilio de calle Víctor Rodríguez del Barrio Walter Grand.

El procedimiento arrojó resultado positivo con el secuestro de: prendas de vestir (gorra, buzo, bermuda y zapatillas) que habrían sido utilizadas por el autor durante el hecho y un teléfono celular. Así como también la verificación y toma de fotografías del rodado utilizado por parte de la División Policía Científica.

El principal implicado, fue trasladado a la Sección Antecedentes Penales para su correcta identificación. Recuperó su libertad, quedando supeditado a la causa por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que tipifica como delito la participación en pruebas de velocidad o destreza vehicular sin autorización, creando una situación de peligro.

SE INTENSIFICAN LOS CONTROLES DE TRÁNSITO

Con el objetivo de proteger la integridad física de los ciudadanos, se continuará con las tareas investigativas y se intensificarán los estrictos controles de motovehículos tanto en horarios diurnos como nocturnos.

Estos operativos de prevención del delito y control de tránsito buscan desalentar las conductas imprudentes y garantizar una circulación segura, dando una respuesta contundente a la preocupación manifestada por los vecinos de la ciudad.

