Restos humanos hallados en Entre Ríos refuerzan hipótesis sobre el remisero asesinado por Laurta

La investigación por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio sumó un nuevo capítulo con el hallazgo de restos humanos en Entre Ríos. Las autoridades judiciales analizan si pertenecen al chofer que habría sido asesinado por Pablo Laurta, el mismo hombre acusado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba.

El primer descubrimiento se produjo el miércoles por la noche en una zona rural de Rosario del Tala, sobre la Ruta 15, camino a Sauce Sur, donde un conductor advirtió la presencia de una bolsa negra al costado del camino. Al acercarse, notó que contenía restos óseos humanos y dio aviso inmediato a la Policía.

Hallazgo y primeros peritajes

De acuerdo al parte oficial, en el lugar se concretó el levantamiento de un cráneo incompleto con restos de cabello, un maxilar inferior con dentadura completa, dos piezas dentarias, falanges correspondientes a una mano, fragmentos de radio y cúbito, vértebras cervicales y una bolsa con restos de fluidos cadavéricos.

Todo el material fue derivado al Departamento Médico Forense de Paraná para las pericias correspondientes, mientras que la bolsa con restos fue enviada al Gabinete de Policía Científica de Tala para el levantamiento de huellas.

La fiscal de Concordia, Daniela Montangie, sostuvo que “por las coincidencias, creemos que es lo que estábamos buscando”, en relación al cráneo hallado. Los peritajes serán realizados en el laboratorio forense de Oro Verde, donde se efectuarán análisis de ADN y estudios médico-legales.

Rastrillajes y hallazgos complementarios

Durante la jornada del jueves, personal de la Jefatura Departamental Tala, junto a efectivos de distintas divisiones y la División Canes de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, continuó con un extenso operativo de rastrillaje en la zona.

En el lugar se localizaron 17 piezas óseas fragmentadas, algunas con dentadura, y prendas de vestir con manchas de sangre. A unos 30 metros del punto inicial se hallaron otros elementos de interés que fueron secuestrados para futuras pericias.

El jefe departamental de Tala, Pedro Silva, precisó que los restos hallados inicialmente correspondían “a un cráneo incompleto, un maxilar con dentadura y fragmentos compatibles con un antebrazo y una mano”.

Conexión con el crimen de Palacio

Las pesquisas apuntan a que los restos podrían pertenecer a Martín Palacio, el remisero que había llegado a Concordia el 7 de octubre con su Toyota Corolla blanco y fue visto por última vez antes de que Pablo Laurta, ciudadano uruguayo, emprendiera su huida hacia Córdoba.

Días después, el 14 de octubre, partes de un cuerpo fueron encontradas en Estación Yeruá, en un camino vecinal que une Yeruá con General Campos. Los investigadores lograron reconstruir el trayecto de Laurta mediante el análisis de antenas de telefonía y cámaras de videovigilancia, determinando que pasó por Rosario del Tala, Nogoyá, Victoria y Rosario, zonas donde ya se venían realizando rastrillajes coordinados entre distintas fuerzas policiales.

“Por el lugar donde se encontraron los restos, tiene que haber pasado Laurta manejando el Toyota blanco”, explicó la fiscal Montangie, al confirmar la hipótesis de conexión entre los hallazgos.

Martín Palacio

Avance judicial

Los restos encontrados en Tala serán sometidos a estudios comparativos de ADN y dentadura con los fragmentos ya analizados en Concordia.

En tanto, no está previsto el traslado inmediato del acusado desde Córdoba hacia Entre Ríos.

Montangie aclaró que “el defensor puede requerirlo en cualquier momento y el juzgado de garantías lo solicita si corresponde, porque el imputado tiene derecho a comunicarse con su abogado. Pero hasta el momento no ha sido requerido”.

Laurta sigue detenido en Córdoba

El acusado, Pablo Laurta, permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, Córdoba, procesado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra, y vinculado al posible homicidio del remisero Palacio. (Elonce)