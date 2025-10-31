Autovía Artigas: Conductora perdió el control de su vehículo y terminó en el cantero central. Fue hospitalizada

El hecho ocurrió este viernes al mediodía en el kilómetro 249 de la Autovía Gervasio Artigas. La conductora de una Citroën Berlingo perdió el control del vehículo y terminó en el cantero central.
Un accidente de tránsito se registró este viernes alrededor de las 12:15 en la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 249, en el carril norte-sur.
Personal de la Comisaría Colonia Yeruá intervino en el lugar luego de que una mujer de 40 años perdiera el control de su vehículo Citroën Berlingo por causas que se tratan de establecer.
El rodado terminó en el cantero central de la ruta, sin afectar la circulación vehicular en la zona.
La conductora fue asistida por personal sanitario y trasladada en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se aguarda el parte médico que determine el carácter de las lesiones sufridas.
