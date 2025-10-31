Concepción del Uruguay: Otra moto denunciada como robada fue recuperada por personal policial

Según pudo saber Génesis24, personal del Comando Radioeléctrico interceptó y secuestró en la tarde de hoy una motocicleta que presentaba pedido de secuestro por robo, el procedimiento se realizo en calles Leguizamón y Posadas.

El procedimiento se llevó a cabo a las 18:40 horas, cuando personal policial detuvo la marcha de una motocicleta 110 cc en la que circulaba un hombre de 22 años.

El rodado, una Honda Biz sin dominio colocado, fue verificado en el sistema policial y se constató que tenía un pedido de secuestro vigente desde el mes de mayo de 2025.

La denuncia había sido radicada en la Comisaría Segunda por una mujer de 40 años, a quien le fue sustraída.

El conductor manifestó haber comprado la motocicleta hace una semana desconociendo la identidad del vendedor.

La Fiscal Auxiliar en turno fue informada de la situación y dispuso el secuestro inmediato del motovehículo. Ordenó que, luego de las pericias de rigor, sea entregado a su propietaria. Asimismo, que el sujeto sea trasladado a sede policial para ser correctamente identificado y posteriormente puesto en libertad, quedando supeditado a la causa.

