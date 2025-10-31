Concepción del Uruguay: Pese a que «vecinos» agredieron a personal policial, se logró secuestrar una moto con numeración adulterada

Un operativo de control vehicular realizado por personal de la Sección Motorizada culminó con la persecución y posterior secuestro de una motocicleta que presentaba numeración adulterada.

Según se confirmó a Génesis24, siendo aproximadamente a las 19:00 horas, mientras realizaban recorridas en Bulevar 12 de Octubre y República de Líbano, los efectivos intentaron detener la marcha de una motocicleta de color negro con plásticos blancos, que circulaba sin patente y era conducida por un sujeto.

El conductor intentó evadir el control dándose a la fuga. Al verse acorralado, abandonó la motocicleta y continuó la huida a pie, dirigiéndose al cardinal norte, donde vecinos del lugar al ver que perseguían al sujeto entorpecieron el procedimiento agrediendo con piedras al personal policial, ayudando a que el sujeto escapara sin poder ser detenido.

Al inspeccionar el rodado abandonado, se constató que se trataba de una Honda XR 125. El vehículo presentaba limada la numeración del cuadro y el número de motor presentaba anomalías, impidiendo su identificación.

La Fiscal Auxiliar, Dra. Lucía Bourlot, dispuso el secuestro de la motocicleta y un casco. En el procedimiento colaboraron personal de la División Investigaciones y Comisaría Tercera.

