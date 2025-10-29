Un escribano de Gualeguaychú fue destituido por fraude

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la ejecución de la sanción de destitución y eliminación de la matrícula profesional al Escribano Ariel Pantaleón Mamone, titular del Registro Notarial Nº57 del Departamento Gualeguaychú. La medida es consecuencia de dos sumarios notariales que determinaron «incumplimiento de su responsabilidad profesional» por múltiples y serias faltas a la normativa notarial.

El proceso sumarial, iniciado tras inspecciones realizadas por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos, reveló dos causas principales que culminaron con la máxima sanción disciplinaria y fueron publicadas en el Boletín Oficial Nº 28.204.

La primera causa se originó por el Protocolo del año 2016 del Escribano Mamone. Se detectó que la escritura Nº1 fue fechada el 1 de marzo de 2016, pero se extendió sin los certificados de dominio e inhibiciones correspondientes, que se adjuntaron recién en enero de 2017.

Además, se advirtió un testado en la fecha del acta notarial (cambio de 2017 a 2016) y el uso de folios protocolares del año 2016 para una escritura que, según los indicios, fue extendida en 2017, lo cual violenta las Leyes Nº17.801 y Nº6.200. Asimismo, se observó que la escritura Nº2 se otorgó con certificados registrales vencidos.

La segunda causa se abrió tras detectarse irregularidades en un Poder Especial de fecha 17 de noviembre de 2018, autorizado por Mamone. Se comprobó que, a la fecha de la autorización, el Escribano no había adquirido cuadernos de protocolo ni folios de actuación notarial desde 2016 debido a deudas con la Caja Notarial.

Para expedir la primera copia de dicho poder, Mamone utilizó un folio de actuación notarial que fue prestado por la Escribana Ivana Rosalía Ladner, titular del Registro Notarial Nº168 de Paraná, quien, en su descargo, declaró haber sido «víctima de un abuso de confianza» y que el folio fue utilizado en forma «defraudatoria» por Mamone.

Ambos sumarios concluyeron con sendos dictámenes de la Comisión de Trámites de Superintendencia Notarial, que establecieron la responsabilidad profesional del notario. Posteriormente, el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de Entre Ríos resolvió aplicar la sanción de Destitución y Eliminación de la Matrícula en sus resoluciones Nº69/25 y Nº 70/25, ambas del 25 de abril de 2025.

Tras la elevación de las actuaciones al Poder Ejecutivo Provincial, el Gobernador Rogelio Frigerio procedió a firmar el decreto que hace ejecutoria la medida disciplinaria, ratificando la destitución y la prohibición de ejercer la profesión notarial en el ámbito de la provincia. La Dirección General del Notariado, Registros y Archivos deberá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto.

APF