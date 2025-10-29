Hombre que ocasionó 4 muertes en un siniestro vial acordó una pena de 5 años de cárcel

Parrone también tuvo palabras de agradecimiento para la comunidad: «Queremos agradecer a toda la comunidad que nos apoyó desde el primer día y nos mandaron sus fuerzas siempre».

Tras conocer el veredicto, Adriana Parrone, esposa y madre de dos de las víctimas, expresó: «Son pocos años, pero ante la posibilidad de que esté en su casa, aceptamos esta decisión. Necesitamos un poco de paz y tranquilidad. Nada nos devolverá sus vidas, pero esto es un poco de justicia para ellos y para que no quede todo en la nada».

La presentación por el delito de Homicidio Culposo fue homologada por el juez Juan Malvasio tras el acuerdo entre la fiscal Micaela Anabel Calgaro junto a los defensores Pedro Fontanetto y Germán Palomeque; y los querellantes Carlos Antico, Esteban Antico y Fritzler Gauerhoff.

Fabio Damián Ricle acordó en juicio abreviado una pena de cinco años de cárcel, más diez años de inhabilitación para conducir, tras considerarse responsable de la tragedia vial sobre Ruta Provincial 11, registrada el 7 de abril de 2024, y que le costara la vida a Juan Ramos Luto, Alexis Ramos Luto, Víctor Parrone y Pablo Reynoso.

La tragedia vial sobre Ruta Provincial 11

El domingo 7 de abril de 2024, en horas de la noche, la noticia que conmocionó a la provincia fue el choque fatal en el que murieron cuatro personas. La colisión fatal fue en el kilómetro 52 de la Ruta 11, entre las localidades de Las Cuevas y Costa Grande. Lo protagonizaron un Volkswagen Gol y una camioneta Toyota Hilux, que chocaron de frente.

De acuerdo al reporte policial de entonces, en la colisión murieron Juan Ramos Luto, de 46 años; Alexis Ramos Luto, de 25 años, Víctor Parrone, de 43 años y Pablo Reynoso, de 33 años. Todos viajaban en el rodado de menor porte, es decir, el Volkswagen. Las personas que perdieron la vida habían estado en un campo autorizado realizando caza, y en el vehículo se encontraron un aire comprimido y una escopeta con la correspondiente autorización.

En tanto, al mando del Toyota iba Fabio Ricle, quien sufrió lesiones al quedar atrapado en el habitáculo. Tras varios minutos de trabajo, personal de bomberos logró sacarlo del interior del vehículo y fue trasladado al hospital San José, de Diamante; y más tarde fue derivado al Hospital San Martín, donde constataron que presentaba una fractura de fémur y contusiones producto del fuerte impacto.

En ese momento, la Jefatura Departamental de Diamante informó que “la Toyota iba con dirección a Victoria y el Volkswagen Gol hacia Diamante, y los vehículos chocaron a unos 150 metros de una curva con doble línea amarilla con lo cual el impacto es frontal». Tras el siniestro, el fiscal dispuso la extracción de sangre y orina de Ricle y también ordenó su detención por el delito de homicidio culposo.

Protagonizó otro accidente en Año Nuevo

En tanto, el 1 de enero de 2025, Ricle protagonizó otro choque y vuelco en la Ruta 11, a la altura de Costa Grande, departamento Diamante. Cuatro personas -incluído Ricle- resultaron heridas.

El choque fue entre una camioneta Toyota Hilux, conducida por Ricle, y un auto Fiat Uno. El impacto provocó que la camioneta volcara, mientras que el Fiat Uno quedó destrozado. Entre los heridos se encuentran tres santafesinos: José Bazán, de San Lorenzo; Mónica Albornoz, de Puerto San Martín y Juan De Las Mercedes González, de Diamante; y Ricle, conductor de la pick-up.

De acuerdo a los informes policiales, el auto se dirigía hacia Paraná y la camioneta del conductor imputado lo hacía en el mismo sentido. Por causas que se tratan de establecer, la camioneta embistió a alta velocidad desde atrás al auto, causando el despiste y vuelco.

