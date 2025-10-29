Concepción del Uruguay: Menor con arma blanca en su poder fue demorado dentro de la Escuela Normal

Según pudo saber Génesis24, personal de la Comisaría de Minoridad intervino esta tarde en la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno” tras ser alertado por las autoridades del establecimiento sobre un alumno que portaba un arma blanca.

La intervención se produjo a las 15:15 horas, luego de un llamado de la vicedirectora. Al constituirse en el lugar, los efectivos se entrevistaron con la directora, quien confirmó que un alumno de 16 años tenía entre sus pertenencias una cuchilla.

Puesta en conocimiento, la Fiscal Auxiliar en turno dispuso el secuestro del arma blanca y la inmediata entrega del menor a su progenitor.

Desde la autoridad escolar se informó que se invitará a la vicedirectora a formalizar la denuncia y se convocará a una reunión con los tutores de los alumnos mañana para abordar la grave situación.

