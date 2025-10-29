El Senado aprobó la nómina de nuevos conjueces del Superior Tribunal de Justicia

Este miércoles la Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró la 16ª Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Periodo Legislativo. Entre otras iniciativas, los senadores aprobaron el nombramiento de nuevos conjueces.
Nuevos conjueces del STJ. En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió este miércoles la 16ª Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 16 legisladores y quorum reglamentario. El senador Martin Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) justificó la ausencia de su par Patricia Día (La Paz – Más para Entre Ríos).
En esta sesión, los senadores aprobaron por mayoría y sobre tablas el proyecto de resolución de autoría del Poder Ejecutivo para dar acuerdo constitucional al nombramiento de 18 conjueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Siendo 15 votos afirmativos, una abstención y una ausencia.
La nómina aprobada
– Dr. Jorge Marcelo D’AGOSTINO (Expediente Nº 15.508)
– Dra. Analía CARDOSO (Expediente Nº 15.509)
– Dr. Juan Martín PITA (Expediente Nº 15.510)
– Dra. Cristina Lucía ENDERLE (Expediente Nº 15.511)
– Dr. Livio Pablo HOJMAN (Expediente Nº 15.512)
– Dra. Magdalena VINACUR (Expediente Nº 15.513)
– Dr. Martín Julián ACEVEDO MIÑO (Expediente Nº 15.514)
– Dra. Carina Manuela RAMOS (Expediente Nº 15.515)
– Dr. Alfredo Alejandro VITALE (Expediente Nº 15.516)
– Dra. Andrea Belén SAXER (Expediente Nº 15.517)
– Dr. Agustín TURINETTO (Expediente Nº 15.518)
– Dra. Verónica María MULONE (Expediente Nº 15.519)
– Dr. Germán Alejandro MANUCCI (Expediente Nº 15.520)
– Dra. María Belén RÍOS (Expediente Nº 15.521)
– Dr. Laureano Germán RÍOS (Expediente Nº 15.522)
– Dra. Mariana FARFÁN (Expediente Nº 15.523)
– Dr. Fabricio TESTA (Expediente Nº 15.524)
– Dra. Evangelina Marisa BARTOLI (Expediente Nº 15.525)
Al respecto, el senador y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), informó que esta nómina de abogados “van a actuar en casos de recusación, excusación, licencia o vacancia de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, siempre y cuando no se pueda integrar conforme lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial” y, en este sentido, destacó que “esto es un caso de sustitución temporal, y de intervención transitoria, es decir para casos concretos los cuales tienen que ser designados a través de un sorteo.
Además, indicó que “cada uno de los propuestos han cumplido con los requisitos que establece el artículo 188 de la Constitución Provincial”.
Proyecto ingresado
En esta sesión, ingresó fuera de lista el expediente Nº 27.368, que contiene el proyecto de Ley, remitido en revisión desde la Cámara de Diputados, por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte. El cuerpo aprobó su reserva en Secretaría para ser tratado en la próxima sesión.