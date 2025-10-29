Concepción del Uruguay: Roban una moto esta madrugada y es rápidamente recuperada

Según pudo saber Génesis24, personal de Comisaría Segunda logró recuperar una motocicleta que había sido robada de la vía pública durante la madrugada de hoy.

El hecho se desencadenó aproximadamente a las 06:00 horas, cuando efectivos policiales avistaron a dos masculinos en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta en la zona de calle Lucilo López y 18 del Oeste.

Al avistar la presencia policial, los sujetos rápidamente abandonaron la motocicleta en la que circulaban y se dieron a la fuga a pie.

El rodado abandonado resultó ser una motocicleta Guerrero 200, de color blanco, la cual figuraba como recientemente sustraída. El damnificado, un hombre de 55 años manifestó que cerca de las 05:30 hs, notó la faltante de su vehículo.

El vehículo fue puesto a disposición de la autoridad judicial para su posterior entrega a su propietario.

