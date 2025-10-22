Narcotráfico en Concepción del Uruguay: se produjeron nuevas detenciones por reciente causa

En el marco de la investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, que días atrás derivara en importantes procedimientos con el secuestro de grandes cantidades de estupefacientes, armas, vehículos y la detención de siete personas, se realizaron nuevas detenciones en horas del mediodía.

Tres de ellas pendientes de captura y una cuarta persona que se presentó voluntariamente con su abogado defensor en la dependencia policial de la División Drogas Peligrosas de Concepción del Uruguay.

Estas medidas fueron dispuestas por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Hernán Viri, Secretaría en lo Criminal y Correccional N° 2 del Dr. Lucas Claret, en el marco de las actuaciones instruidas por la Fiscalía Federal, a cargo de la Dra. Josefina M. Minatta.

Las detenciones guardan relación directa con los elementos recolectados en los procedimientos previos, donde se había logrado el secuestro de más de diez kilos de marihuana, tres kilos y medio de cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo, automóviles y motocicletas utilizados por la organización criminal investigada.

Con estas nuevas medidas, la investigación avanza firmemente en el esclarecimiento total de los hechos y en la identificación de todos los integrantes de la estructura delictiva, reafirmando el compromiso institucional de la Policía de Entre Ríos y la Justicia Federal en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región. (03442)

Comparte esto: Twitter

Facebook

