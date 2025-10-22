“Octubre Rosa”: actividades de concientización sobre el cáncer de mama

El viernes 17 de octubre se llevó adelante en Caseros la caminata “Octubre Rosa” y una charla a cargo de profesionales del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) con motivo del “Mes de Concientización sobre el cáncer de mama”.

A cargo de la profesora Jacquelina Stapich se realizó una caminata por el predio del ex ferrocarril, y a su término profesionales del CAPS y estudiantes de medicina de UNER brindaron una charla informativa respecto al cáncer de mama.

Al cierre se realizaron sorteos entre todos los participantes, con obsequios donados por comercios locales. Además compartieron un break saludable y recibieron un presente por parte del Municipio local.

La actividad fue organizada por el CAPS local.

