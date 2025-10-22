Caseros: Se desarrolló un nuevo torneo municipal de tejo

Con un gran número de participantes se llevó adelante este sábado 18 de octubre un nuevo Torneo Municipal de Tejo en las canchas del predio del ex ferrocarril de Caseros.

La jornada comenzó en horas de la mañana con la presencia del Intendente, Oscar Francou, quien dio la bienvenida a los participantes y manifestó su apoyo a esta actividad y al grupo de Amigos del Tejo que llevan adelante este deporte en la localidad.

“Nosotros hacemos aportes, colaboramos con el material, con el armado de canchas, pero esto no estaría así, no funcionaría si no hubiese gente como ellos que la mantienen, que las cuidan. Todo esto que se ve, son ideas de ellos. El mérito es de ellos. Los Amigos del Tejo son merecedores de esto”, expresó Francou en sus palabras de apertura.

Durante todo el sábado más de 80 participantes de San José, Colón, Pronunciamiento, Concepción del Uruguay, Herrera y Caseros disputaron partidos en dúos y tríos.

Al cierre del encuentro se hicieron entrega de los premios en efectivo y medallas a los ganadores, segundos y terceros puestos de ambas categorías del Torneo.

