Tiempo en Entre Ríos: la semana comenzará con buen clima y máximas de 29°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes con temperaturas primaverales en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, se espera las máximas ronden los 29 grados en la región. No hay anuncio de lluvias.

Así estará el tiempo este lunes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. En la capital y alrededores se espera un día con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 28 grados. Allí también se prevé una jornada algo nublada.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 26 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente se espera un día con cielo algo nublado.