Concepción del Uruguay: Automovilista que protagonizó un grave choque y se dio a la fuga se hizo presente en comisaría local

Según pudo saber Génesis24, se presentó el propietario del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la madrugada, en Concepción del Uruguay.

En la madrugada de este domingo se registró un siniestro vial con lesionados graves en Concepción del Uruguay. Dos jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados para su atención médica.

En horas del mediodía, un hombre de 21 años se presentó en la Comisaría Primera, manifestando ser el propietario del vehículo Volkswagen Gol blanco involucrado en el hecho ocurrido.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se ordenaron pericias sobre el rodado y la identificación formal del conductor.

Comparte esto: Twitter

Facebook

