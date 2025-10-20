Quini 6: 13 apostadores ganaron más de $24 millones en el Siempre Sale

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.900 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 21-17-43-00-39-14. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.974.679.781.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 26-33-44-41-21-06. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.019.752.272.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 15-03-29-36-39-22. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.765.338.487.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 22-23-29-01-35-24. Hubo 13 ganadores y cada uno se lleva $24.267.381,92. Cuatro son de Santa Fe, dos de Entre Ríos, Capital Federal, Río Negro, de Buenos Aires y uno de Córdoba.
En el pozo extra hubo 1.116 ganadores con seis aciertos que se llevarán 116.487,46. (Elonce)