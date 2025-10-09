Los detalles sobre la investigación que iniciará ARCA a los monotributistas

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará una investigación exhaustiva sobre los monotributistas, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias fiscales.

El operativo apunta a identificar movimientos financieros que no se correspondan con los ingresos declarados, en un esfuerzo por prevenir la evasión y el uso indebido del régimen simplificado.

Cruce de información y fuentes externas

Según precisaron desde el organismo, se analizarán datos provenientes de entidades bancarias, empresas de servicios y otras bases externas, a fin de establecer si existen ingresos superiores a los límites permitidos por cada categoría del monotributo.

Entre las fuentes que serán utilizadas se encuentran los reportes bancarios, registros de la propia ARCA y bases de datos compartidas con otros organismos tributarios nacionales y provinciales. El objetivo, según remarcaron, es garantizar la equidad impositiva y evitar que algunos contribuyentes obtengan ventajas indebidas frente a quienes cumplen correctamente sus obligaciones fiscales.

Qué documentos estarán bajo revisión

ARCA detalló que los controles abarcarán facturas emitidas, recibos de honorarios, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, comprobantes de préstamos declarados y certificaciones contables. Asimismo, se pondrá especial atención en las cuentas que registren movimientos de dinero atípicos, con montos que superen los topes de facturación mensual establecidos por el régimen.

De detectarse irregularidades, el organismo podrá recategorizar de oficio al monotributista, exigiendo el pago de la diferencia impositiva o, en casos graves, iniciar procedimientos sancionatorios.

Impacto y alcances del operativo

Desde la entidad recalcaron que este tipo de maniobras perjudican no solo la recaudación fiscal, sino también la competencia justa entre contribuyentes. “Los que cumplen se ven afectados por quienes utilizan el monotributo como herramienta de evasión”, señalaron fuentes oficiales.

El operativo especial, que comenzará a aplicarse desde octubre de 2025, implicará también un seguimiento sobre transferencias bancarias de sumas elevadas sin origen justificado, para lo cual ARCA podrá solicitar información adicional a los titulares de las cuentas involucradas.

De esta manera, la Agencia busca reforzar la transparencia del sistema tributario y reducir la evasión encubierta, en un contexto económico en el que la recaudación resulta clave para sostener las finanzas públicas. (Perfil)