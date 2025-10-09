Concepción del Uruguay: Roban una moto en horas de la madrugada y es rápidamente recuperada

Según pudo saber Génesis24, en horas de la madrugada de hoy, se registró el robo y posterior recuperación de una motocicleta.

El hecho ocurrió en la intersección de 14 de Julio y Belgrano, cuando su propietaria, de 25 años, denunció que al salir de su trabajo, cerca de las 06:00 horas, constató la sustracción de su motocicleta marca Zanella Hot 90 de color rojo. La víctima había dejado el vehículo estacionado en el lugar a las 22:00 horas del día anterior, en el estacionamiento.

Sin embargo, a las 04:05 horas, personal de Comisaría Segunda logró recuperar el motovehículo durante un procedimiento de control. El mismo era trasladado “a tiro” por un ciudadano, de 29 años, el cual fue identificado por medio de su documento de identidad al momento del operativo.

El rodado fue retenido por infracciones a la Ley de Tránsito y posteriormente se procedió a su formal secuestro en sede policial. Intervino personal de la División Policía Científica, y el vehículo fue trasladado a Jefatura Departamental, donde será restituido a su propietaria.

