Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día lunes 13 de octubre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Escuela N° 3 Justo José de Urquiza, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

Secretaría Escuela 3° categoría NINA

Secretaría Escuela N° 116 Cabo Carlos Misael Pereyra. 3° categoría NINA. Zona urbana. En reemplazo de FELLAY Patricia Licencia Artículo 12 A hasta 21/10/2025. Turno mañana, de 7:30 a 12:30 hs. 1° LLAMADO

MAESTRO DE CICLO JORNADA COMPLETA

Maestra de ciclo en Escuela N° 85 Victoriano Montes 4° categoría. Jornada completa. Zona favorable. En reemplazo de PICCINI Verónica Licencia Artículo 14 hasta 6/11/25. 3° grado. Turno jornada completa, horario de 8.00 hs a 15.30 hs. 1° LLAMADO

MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela N° 3 Justo José de Urquiza 1° categoría. Zona urbana. En reemplazo de CUCURULLO, Camila Licencia Artículo 12 B hasta 04/11/2024. 2° grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs. 1° LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela N° 13 Diego Fernández Espiro. 3ª categoría. Zona urbana. Localidad de Pronunciamiento. En reemplazo de COURVOISIER Cynthia Mariel. Licencia Artículo 12 A hasta 21/10/2025. 1º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 6º LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela N° 13 Diego Fernández Espiro. 3ª categoría. Zona urbana. Localidad de Pronunciamiento. En reemplazo de DALLAZUANA Daniela Licencia Artículo 12 B hasta 26/10/2025. 2º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 5º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 91 “La Pampa”, 2ª categoría. Basavilbaso. Zona favorable. En reemplazo de LIFSCHITZ, Jésica Magali Licencia Artículo 14 hasta 01/11/2025. 1° grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 2° LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 91 “La Pampa”, 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de DUARTE, María Alejandra Licencia Artículo 16 U hasta 06/11/2025. 5° grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 1° LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela Nº 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de DELZART, Nora Licencia Artículo 14 hasta 30/10/25. 5º grado. Turno mañana, de 7.00 a 12.00 hs. 4º LLAMADO

Maestro de Ciclo Escuela N° 119 Juana Azurduy. 3° categoría. Zona urbana. En reemplazo de SUAREZ Pamela Licencia Artículo 16 U hasta 23/10/2025. 4° grado. Turno mañana, de 7:15 a 12:15 hs. 1° LLAMADO

MODALIDAD ESPECIAL

Técnico Auxiliar Terapista Ocupacional Escuela Educación Integral N° 18 Juan A. Marcó. Zona favorable. En reemplazo JOANNAS Leonardo Licencia Artículo 14 hasta 20/10/25. Turno rotativo. 1° LLAMADO

Técnico Auxiliar Trabajador Social Escuela Educación Integral N° 18 Juan A. Marcó. Zona Favorable. En reemplazo BURGOS Julián Licencia Artículo 14 hasta 02/11/25. Turno rotativo. 1° LLAMADO