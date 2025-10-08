Tres apostadores de Entre Ríos ganaron más de $8.600.000 en el Quini 6

Hubo ganadores en el Quini 6 de este miércoles: tres son de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5900 millones de pesos.
Ningún apostador ganó alguno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles, pero sí hubo ganadores en el Siempre Sale: tres son de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5900 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 34-12-13-14-40-23. El pozo quedó vacante y se acumulan $1.362.260.466.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 15-37-21-42-27-45. El pozo quedó vacante y para el próximo se sortearán $650.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 21-25-16-24-45-34. El pozo quedó vacante y se acumulan para el próximo $2.716.630.380.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 18-13-43-00-25-17. Hubo 28 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $8.681.551,07. Tres son oriundos de Santa Fe, uno de San Juan, uno de La Rioja, uno de Neuquén, dos de Santiago del Estero, tres de Entre Ríos, uno de Capital Federal, 10 de Buenos Aires, uno de Santa Cruz, cuatro de Córdoba y uno de Misiones. Elonce