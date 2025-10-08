Concepción del Uruguay: Colisión entre moto y auto dejó una joven lesionada

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, un siniestro vial se produjo hoy por la mañana en la intersección de Boulevard 12 de Octubre y Celia Torra, dejando como saldo a una motociclista con lesiones de carácter leve.

El hecho se registró alrededor de las 08:00 hs, cuando una motocicleta Honda GLH 150, conducida por una mujer de 35 años, circulaba por Boulevard 12 de Octubre en sentido este-oeste.

Por causas que se tratan de establecer, colisionó con un automóvil Chevrolet Onix, conducido por una mujer de 65 años, que transitaba por calle Celia Torra en sentido sur-norte.

Como consecuencia del impacto, la motociclista fue trasladada en ambulancia al hospital, donde fue examinada por el médico de policía en turno.

Se le diagnosticaron lesiones leves, incluyendo un corte en la pierna izquierda, debajo de la rodilla, que requirió dos puntos de sutura.

