Descubrieron y detuvieron en Buenos Aires a un entrerriano buscado por un grave caso de abuso sexual

Un entrerriano fue detenido en Buenos Aires a raíz de una causa que se inició en la Unidad Fiscal San Salvador en 2018 por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”. La Justicia dictó en agosto de 2024 su captura y detención, pero hasta el momento estaba prófugo.

Luego de tareas investigativas que arrojaron que el sujeto no se encontraba en la ciudad de San Salvador ni en los alrededores, se comenzó hace aproximadamente dos meses un trabajo en conjunto con la División Cibercrimen de la Policía de Entre Ríos.

La Policía contaba con la información de que el prófugo podría encontrarse en la provincia de Buenos Aires, y tras llevarse a cabo diversos requerimientos, inteligencias y análisis de informaciones de fuentes abiertas, se logró determinar una posible ubicación de su lugar de residencia, trabajo y de esparcimiento de la persona interesada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, novedad que fue cursada al fiscal a cargo Fernando Méndez.

A raíz de estos informes, el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de esta Jefatura de Policía Departamental San Salvador, continuó con las tareas investigativas en conjunto con sus pares de la Policía Federal Argentina, donde se ratificaron lo vertido en los informes preliminares, en relación a la ubicación exacta de su domicilio.

Finalmente, este martes, mediante Exhorto Judicial, viajó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una comisión policial de la Jefatura Departamental San Salvador por parte de la División Investigaciones e inteligencia Criminal, para la realización de allanamientos y detención del hombre buscado, operativo que fuera realizado en conjunto con la Policía Federal por cuestiones jurisdiccionales.

Esta comisión especial regresó este miércoles en horas de la madrugada con el detenido, el cual quedó a disposición de la Magistratura interviniente.

El jefe de Policía Departamental San Salvador felicitó al personal avocado a las tareas investigativas ya que gracias a su profesionalismo se lograron los objetivos propuestos, indicaron oficialmente. Ahora