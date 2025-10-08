Ciclogénesis se posicionará sobre Entre Ríos y generará tormentas: cuándo será

Una ciclogénesis se formará sobre Entre Ríos en la madrugada del domingo y provocará lluvias intensas, tormentas y un marcado descenso de temperatura. Los acumulados podrían superar los 100 milímetros en distintas zonas del Litoral y la provincia de Buenos Aires.
Una formación de baja presión (ciclogénesis) se posicionará sobre la provincia de Entre Ríos durante la madrugada del domingo, lo que intensificará el ingreso de aire húmedo desde el Atlántico hacia la provincia de Buenos Aires y el norte del Litoral.
Las precipitaciones comenzarán el sábado por la mañana sobre el sur bonaerense y se expandirán hacia La Pampa y el oeste de Buenos Aires a lo largo del día. Durante ese lapso, se prevén lluvias y chaparrones de diferentes intensidades, e incluso tormentas localmente fuertes acompañadas de ráfagas y ocasional caída de granizo.
Acumulados previstos
Se estima que los acumulados totales por el evento podrían variar entre 60 y 130 mm en 48 horas en las zonas más comprometidas, sumando presión a la crítica situación en partidos bonaerenses afectados por inundaciones.
En el este bonaerense (incluido AMBA), se proyectan entre 20 y 40 mm.
En el sur del Litoral, entre 10 y 30 mm.
En el norte del Litoral, predominio de 30 a 60 mm, con posibilidades de exceder ese rango en forma localizada.
Desarrollo del fenómeno
Los modelos meteorológicos, especialmente el ECMWF, ubican el centro de bajas presiones sobre Entre Ríos durante la noche del domingo. Este posicionamiento favorecerá lluvias más intensas sobre el oeste bonaerense y zonas del Litoral.
Se espera que la situación comience a mejorar desde la noche del domingo y durante la madrugada del lunes, con vientos del sur/sudoeste más firmes y un marcado descenso de la temperatura.
Antecedentes y contexto térmico
La semana inició con ingreso de aire frío y seco en casi todo el país, generando heladas leves en algunas zonas del centro y el sur. Con el avance de los días, los vientos rotarán hacia el norte, facilitando el ingreso de aire más cálido y húmedo, condiciones que potenciarán el contraste térmico entre mañanas frescas y tardes calurosas especialmente hacia el fin de semana.
Se prevé que el jueves y viernes se registren tardes cálidas con máximas entre 30 y 37 °C en buena parte del centro y norte argentino. El sábado, el calor se acentuará hasta 40 °C en algunas zonas. El domingo, con el pasaje del frente frío y las lluvias, se espera un descenso abrupto de temperatura, con caídas de hasta 5 a 15 °C.
Este ciclo climático —aire cálido y húmedo prolongado más un frente frío como disparador— ha venido repitiéndose en los últimos fines de semana, y esta vez la ciclogénesis prevista podría potenciar las lluvias en zonas ya comprometidas por inundaciones. (Meteored)