Colón: Secuestran dos motos tras diversos procedimientos

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, anoche personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en la intersección de Calles Esteva Berga y Avenida Urquiza, de Colón, tras ser alertado por un funcionario policial que se encontraba de puesto de facción en un local comercial del lugar.

El efectivo informó sobre la presencia de una Motocicleta de procedencia dudosa, estacionada en la vía pública. Una vez verificado el dominio del rodado a través del sistema oficial, se constató que la misma registraba un Pedido de Secuestro vigente por Hurto, solicitado por una Dependencia de la Provincia de Buenos Aires, desde fecha 08/05/2024.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió al formal secuestro de la Motocicleta, siendo marca Honda Wave, color blanco, la cual fue trasladada a la Seccional Policial para su resguardo.

OTRA MOTO SECUESTRADA POR ADULTERACIONES

Por otro lado, también anoche personal de la Sección Motorizada Dependiente de Jefatura Departamental Colón, en colaboración con Inspección Municipal, procedió a la Detención de una Motocicleta en circulación en inmediaciones de Avda. Quiroz al 120, en el marco de un operativo de control vehicular.

Al momento del procedimiento, la conductora del rodado no presentó la documentación obligatoria, motivo por el cual se realizó una inspección del vehículo, constatándose que el número de motor se encontraba adulterado.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, disponiéndose el formal secuestro del rodado y la identificación en el lugar de la conductora, continuándose con las diligencias correspondientes.

